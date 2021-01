Lunedì i funerali del giovanissimo Marco Trisolino, è mancato 10 giorni fa. Probabilmente, dunque, la famiglia ha interpellato l’autorità giudiziaria

Si terranno dopodomani, lunedì 11 gennaio, nella Cattedrale di Capua. Un titolo inusuale il nostro, con avverbi come “probabilmente” che di solito non utilizziamo mai, necessario però vista la delicatezza della vicenda

CAPUA – Si terranno dopodomani, lunedì 11 gennaio, nella Cattedrale di Capua, i funerali di Marco Trisolino, giovane deceduto il primo giorno di questo 2021. Trisolino è il nipote di Loredana Affinito, attuale assessore comunale servizi sociali di Capua, ed è il figlio di un altro esponente politico molto conosciuto in città, Claudio Trisolino.

La famiglia ha ufficializzato la data dei funerali a 10 giorni dal decesso. Questo ci fa presumere che ci sia stata una richiesta di un intervento giudiziario, ottenuta da parte dei familiari, dopo la morte causata pare da una leucemia acuta e fulminante. Questi giorni dal decesso alla celebrazione dei funerali, come detto, ci fa ritenere ciò, considerato che non sia possibile giustificare questo lasso di tempo con il trasferimento della salma da Napoli a Capua. E’ evidente che, legittimamente, la famiglia ha ovviamente ottenuto l’intervento dell’autorità giudiziaria, la quale avrà preso sotto custodia la cartella clinica per esaminare il caso e probabilmente anche provveduto a ordinare un’autopsia, questo non possiamo stabilirlo ancora, ma ciò che è certo sono i dieci giorni dal decesso al funerale.