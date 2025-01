Carabinieri sequestrano autocarro pieno di sfalci di potature e un terreno di 4000 mq

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN TAMMARO – I Carabinieri del Nucleo Forestale di Marcianise, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere la commissione di reati ambientali, hanno sorpreso in agro del comune di San Tammaro , e precisamente lungo la S.P. 231, all’interno di un fondo chiuso, un autocarro con il cassone colmo di rifiuti costituiti da sfalci e potature.

Alla guida del mezzo è stato identificato il legale rappresentante di un’impresa dedita ad attività prevalente di pulizia generale di edifici, non specializzata.

L’autocarro è risultato avere l’autorizzazione al trasporto dei rifiuti sospesa. All’interno del fondo in cui era stato rinvenuto l’autocarro sono risultati presenti diversi cumuli di rifiuti costituiti da residui di sfalci e di potature di alberature ornamentali.

Pertanto, i Carabinieri, ritenuto integrato il reato di gestione illecita di rifiuti speciali sia in relazione al loro trasporto con autocarro in assenza di valida iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, che per aver effettuato un deposito incontrollato della stessa tipologia di rifiuti sul fondo, hanno proceduto al sequestro d’iniziativa del sopracitato fondo, avente un’estensione stimata di circa 4000 mq, dei rifiuti su di esso sversati, nonché dell’autocarro. Il legale rappresentante della società a cui fa capo l’autocarro ed il fondo è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per la suindicata ipotesi di reato.