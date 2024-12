Carceri lager: oggi il convegno di Più Europa – Emma Bonino

Tra i relatori, l’avvocato casertano Franco Piccirillo, difensore della parte civile nel maxi processo.per i pestaggu, acce tu nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, nell’aprile 2020, e il garante regionale Samuele Ciambriello. Concluderà Riccardo Magi, segretario nazionale di Più Europa – Emma Bonino

CASERTA (g.g.) – Un tema cruciale delle grandi battaglie del Partito Radicale viene curato e alimentato, come merita la pianta delle grandi ragioni dei diritti dell’uomo, da coloro che in quel Partito vivono ancora come Rita Bernardini, ma anche da chi ha preso un’altra strada, come Emma Bonino,che dei Radicali italiani è stata colonna portante insieme a Marco Pannella e come Riccardo Magi che la Bonino ha seguito nel partito – movimento Più Europa.

Il tema è quello delle condizioni di vita, spesso terrificanti, che segnano la vita di centinaia di migliaia di detenuti, non che gremiscono le carceri italiani. Il verbo è appropriato perché il sovraffollamento è una delle cause del grave disagio che scade, tantissime volte, al livello di pura disperazione e quindi nella lista nera, connotar, purtroppo, da numeri da record, di di detenuti che si tolgono la vita, allungando la fettuccia del primato della vergogna stabilito l’anno prima.

Ecco perché parlare di questo.grave problema, che ha più volte messo l’Italia sul banco degli imputati e dei condannati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo non è mai vano, né rituale. Ed è per questo che va segnalato l’appuntamento di oggi pomeriggio nella sala degli eventi e della Casa dei Salesiani di via Don Bosco (Doganella) di Napoli, dove, a partire dalle 16, prenderà le mosse il convegno dal tutolo “Il carcere è una polveriera – Sovraffollamento, suicidi pacchetto sicurezza.

Sarà presente, tra gli altri, il noto avvocato casertano Franco Piccirillo, grande esperto della materia e parte civile, in difesa dei detenuti picchiati selvaggiamente nell’aprile 2020, nel maxi processo, in corso nell’aula bunker del carcere di Santa Maria Capua Vetere, inizio dell università cui sono imputati 103 tra dirigenti e agenti della Polizia penitenziaria.

Insieme all’avvocato Franco Piccirillo discuteranno, introdotti da Radfaele Mosca, componente della segreteria nazionale di Più Europa, don Franco Esposito, direttore pastorale carceraria della Diocesi di Napoli, Mara Esposito Gonnella, presidente dell’associazione “Il.carcsre possibile”, Alessandro Gargiulo, vicepresidente nazionale del Movimento forense e Samuele Ciambriello, garante campano delle persone private della libertà personale.

Tirerà le conclusioni dei lavori proprio Riccardo Magi, segretario nazionale di Più Europa- Emma Bonino.