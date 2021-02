Carizzone fermato dai carabinieri con una mazzetta da 1.800 euro

AVERSA – Il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl di Caserta Luigi Carizzone fu fermato e sottoposto a controllo dai carabinieri che gli trovarono nel taschino del cappotto 1.800 euro. Emerge questo particolare dall’ordinanza che ne ha disposto gli arresti domiciliari.

Quel denaro proveniva da un incontro avvenuto a Sessa Aurunca nel gennaio 2019 tra lui e Michele Schiavone, il quale gli elargiva mensilmente mazzette e regali in cambio di pazienti presso le sue strutture, con spesa a carico dell’Asl di Caserta. Il giro di regalie è stato monitorato dai carabinieri del Nas che, in quell’occasione, non hanno potuto ascoltare la conversazione tra i due, i quali avevano spento i cellulari, ma fermarono, come scritto, Carizzone, al ritorno, con il denaro.

E’ lui stesso a rivelarlo alla sua amante Patrizia Rampone, finita ai domiciliari. “Sono stato fermato e perquisito – dice – mi hanno visto i soldi. Il bello, meno male che io ho avuto la prontezza di riflessi di dire ‘stai calmo, io ho appena prelevato’ e che dovevo dirgli. La cosa mi ha sconvolto“. Ma poi, tranquillo, si recherà ad altri appuntamenti con Schiavone nei mesi successivi.