CASAGIOVE ALLE ELEZIONI. Il futuro dell’Area Fiera nei programma di Vozza e D’Angelo. Che succederà al mercato del lunedì?

CASAGIOVE – A pochi giorni dalle elezioni amministrative del comune di Casagiove, abbiamo deciso di seguire e dare attenzioni ai programmi dei candidati alla carica di primo cittadino e alle relative liste di futuri consiglieri comunali (LEGGI QUI I NOMI).

Dopo aver descritto gli intenti di Casagiove Coraggiosa e Casagiove Nel Cuore per il campo sportivo ex Piazza D’Armi e il futuro dell’impianto cittadino (CLICCA QUI PER LEGGERE), in questo articolo faremo un breve focus sulle volontà dei due contendenti per quanti riguarda la piazza De Rege, area in cui si svolge ogni lunedì il mercato.

Iniziando con la lista Giuseppe Vozza, già sindaco di Casagiove negli anni passati, nel programma di Casagiove Coraggiosa si fa ovviamente riferimento all’area Fiera, luogo tra i più importanti per l’economia e per la socialità della città del casello di Caserta Nord. Nei progetti dei coraggiosi, viene esplicitata chiaramente la volontà di delocalizzare l’area per lo svolgimento della Fiera settimanale. Quindi, il mercato del lunedì potrebbe avere una nuova casa. Chissà quale sarà, poi, l’ampio spazio necessario da utilizzare sul territorio comunale. Nel programma si legge anche che il futuro dell’area mercato sarà in un’area attrezzata e funzionale, con servizi igienici, parcheggio e sistemi di controllo. Per il futuro di piazza De Rege, invece, si punta ad una valorizzazione per essere “restituita al decoro e ai cittadini“.

Nei desiderata di Danilo D’Angelo e della sua Casagiove nel Cuore pare fuoriuscire la stessa volontà di spostare il mercato settimanale in un’altra area dedicata. Ma questo, leggendo il programma elettorale della lista, viene messo nero su bianco l’idea di trasformare l’Area Fiera, per renderlo luogo di socialità con attività continue e un parcheggio interrato dedicato a chi sfrutterà questo spazio.