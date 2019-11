CASAGIOVE. E’ ufficiale: ecco quale sarà la ditta che si occuperà della mensa nelle scuole materne

CASAGIOVE (red.cro) – Ha portato con sé enorme strascichi la gestione delle mense scolastiche negli asili pubblici di Casagiove, da un lato l’opposizione, con in prima linea Casagiove Nel Cuore, a puntare il dito contro l’amministrazione per i ritardi nell’aggiudicazione di questo importante servizio alla comunità, dall’altro la giunta, guidata dal sindaco Roberto Corsale, pronti a difendere il proprio operato, ponendo come discriminante i tempi lunghi che la burocrazia pone su determinate scelte, soprattutto quando ci si va a relazionare con un ente esterno come la Stazione unica appaltante. E’ di pochi minuti fa l’affidamento del servizio di fornitura e somministrazione di pasti caldi giornalieri agli alunni ed insegnanti in turno di servizio delle scuole dell’infanzia statale. Un aggiudicazione che, per ora, potrà placare le polemiche ma, soprattutto, darà un volto chiaro a chi si occuperà di tale indispensabile servizio.

A portare a casa l’appalto, circa 170 mila euro, è la società cooperativa di Aversa La Mediterranea, uscita vincitrice a formulando un’offerta economica con un ribasso del 6,40% sull’importo del servizio posto a base di gara (QUI I DETTAGLI).