CASAGIOVE. L’opposizione si unisce contro Vozza e Comes. “Se sarà annullato il bilancio? Ci aspettiamo le dimissioni: atto di dignità”

CASAGIOVE (l.v.r.) – Una lunga conferenza stampa si è tenuta ieri, giovedì, all’interno della sala consiliare del comune di Casagiove.

A parlare sono stati i consiglieri di opposizione facente parti dei gruppi Casagiove Libera e Casagiove nel Cuore, ovvero Pina Mingione, Tina Castiello, Cristian Bruno Gallo, Francesco Moscatiello e Francesco Costanzo.

La conferenza stampa è stata indetta pochi giorni dalla decisione del Consiglio di Stato sulla trattabilità del ricorso dei consiglieri presso il Tar Campania sulla validità del rendiconto 2022, Dup e bilancio triennale 2023/2025.

Ma l’incontro è stato soprattutto un momento per tirare una linea da parte dell’opposizione.

Troppo poco, circa 4 milioni, quanto il comune di Casagiove ha incassato dall’approvazione dei progetti del Pnrr. E troppi, invece, i progetti ad essere stati bocciati secondo l’opposizione.

Al centro delle critiche dei consiglieri sono stati il sindaco Giuseppe Vozza e l’assessore al Bilancio Carlo Comes.

Nei giorni scorsi abbiamo visto il consigliere comunale Francesco Moscatiello e i colleghi dell’opposizione esultare per la decisione del Consiglio di Stato.

I giudici di Palazzo Spada hanno dato ragione ai consiglieri di opposizione sulla richiesta di trattabilità del ricorso per l’annullamento dei documenti di bilancio, dopo una serie di pareri favorevoli dei giudici del Tar Campania all’amministrazione.

In risposta alla soddisfazione della minoranza, il sindaco Giuseppe Vozza aveva risposto con un post su Facebook in cui sminuiva il valore della decisione rispetto alla versione data dalla minoranza, specificando che si trattava più o meno di una decisione legata alla calendarizzazione del dell’udienza in sé (CLICCA E LEGGI IL POST) .

Sulla vicenda, sia Moscatiello, sia Gallo hanno voluto esprimere un concetto molto chiaro: “Se Vozza non è credibile in quanto sindaco, figuriamoci in quanto esperto giuridico o legale, visto che non ne ha le competenze”.

Sulla possibilità che possa essere annullato il bilancio e gli altri documenti che sono al centro della questione dinanzi al Tar Campania, i consiglieri di opposizione sono stati netti: “Un sindaco dovrebbe fare un atto di dignità e dimettersi. Capiremo se Vozza lo farà.”

Vedremo se il sindaco vorrà replicare e nel caso seguiremo la vicenda.