CASAGIOVE. Si è dimesso Danilo D’Angelo. Ecco chi entra al suo posto in consiglio

CASAGIOVE – Si è dimesso il consigliere comunale di Casagiove Danilo D’Angelo, nell’ultima tornata elettorale candidato per il ruolo di primo cittadino contro Giuseppe Vozza, perdendo per una manciata di voti.

D’Angelo nell’ultimo biennio ha avuto qualche difficoltà legate alla giustizia. Arrestato e poi assolto nel maggio 2021 per spaccio di droga, attualmente è ancora imputato per voto di scambio, proprio per un caso alle elezioni amministrative del comune.

Inoltre, nelle scorse settimane ha ricevuto dal tribunale di Napoli una misura relativa al divieto di esercitare la professione per un anno, a seguito di un’inchiesta su un caso di evasione fiscale e riciclaggio di denaro che lo vede coinvolto.

Forse questo insieme di situazioni sicuramente non piacevoli potrebbero averlo portato a questa decisione. Potrebbero essere le motivazioni personali di cui scrive lo stesso D’Angelo.

Al suo posto entra in consiglio comunale Francesco Costanzo.