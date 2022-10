CASAGIOVE. “Siamo riusciti a perdere 3 milioni di euro per la scuola Milani”. Moscatiello punta il dito contro Vozza e i suoi

“Ecco cosa succede quando manca competenza e programmazione”, ha detto il consigliere di opposizione

CASAGIOVE – Il comune di Casagiove è riuscito a perdere il finanziamento per il progetto della riqualificazione di palazzo Mauro, ovvero la sede della scuola Milani, che si trova a pochi passi dal municipio, da oltre tre milioni di euro.

È questa la denuncia che ha lanciato il consigliere di minoranza Francesco Moscatiello.

L’avvocato punta il dito contro il sindaco Giuseppe Vozza e la sua amministrazione, ricordando di aver votato “sì” alla convenzione con il comune di Riardo per partecipare insieme al progetto, segnalando come quello sia stato un voto al buio, poiché “non ne sapevamo nulla ed era stato noi eravamo stati messi in condizione di dare un contributo“.

A sette mesi dalla votazione, il consigliere di opposizione ha denunciato la perdita di questo finanziamento che, come conseguenza, porterà ai mancati lavori per la sede della scuola Milani.

E torna così al centro della polemica la proposta, presentata dalla minoranza di Casagiove nel Cuore, relativa alla creazione di una commissione speciale tecnica per gestire i fondi del Piano Nazionale di ripresa e residenza.

L’idea

del gruppo di lavoro non fu supportata dalla maggioranza e cadde, inevitabilmente, tra le proposte cestinate, non avendo i numero per passare in Consiglio.

“Con la commissione speciale, da noi richiesta ma non approvata, l’avremmo perso lo stesso il finanziamento? Probabilmente sì. Ma di certo, con più trasparenza e con più coinvolgimento avremmo avuto più possibilità di ottenerlo“, commenta in chiusura Moscatiello.