CASAGIOVE. Tra poche ore finisce l’era Corsale: “Qualcuno ha tradito la volontà popolare”

CASAGIOVE – “Un gruppo di consiglieri comunali tradisce la volontà popolare interrompendo un percorso programmatico“. Non fa molto giri di parole il sindaco di Casagiove Roberto Corsale, nello spiegare che primo cittadino della città lo sarà ancora per poco. Come abbiamo già scritto QUI, stasera, le dimissioni di 9 consiglieri comunali, oltre a quella di mario melone, di cui potete leggere la lettera di commiato nell’articolo precedente, porteranno all’automatica fine anticipata della legislatura cittadina, senza possibilità (supponiamo) di un ri-ribaltone.

Corsale ha dichiarato che tra qualche giorno spiegherà “le reali motivazioni che hanno portano allo scioglimento improvviso del Comune e i giochetti di alcuni consiglieri comunali“. Attendiamo le dichiarazioni del quasi ex sindaco della città affacciata sul casello di Caserta Nord.