CASAGIOVE. Trasporto scolastico, avviata la procedura

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Tempo di scuola, di mensa e anche di trasporto scolastico: sono questi gli argomenti di cui maggiormente si discute in questi giorni nella casa comunale di via Jovara. In particolare in queste ore gli uffici preposti, seguiti dall’assessore Anna Altavilla, stanno procedendo ad un’indagine esplorativa di mercato per capire come gestire il servizio di re trasporto scolastico. Non è stata ancora individuata la ditta che potrà occuparsene, ma per avere un quadro preciso della situazione, così da individuare il miglior offerente, in questi giorni le diverse società del settore sono state contattate perché propongano la loro offerta.