CASAL DI PRINCIPE. Compra merce da Antonio D’Abrosca, fratello di un ammazzato di camorra, con assegni a vuoto: CONDANNATO

CASAL DI PRINCIPE – E’ stato condannato a 10 mesi di reclusione per truffa e al pagamento di una provvisionale Nicola Scalzone, 42 anni di Casal di Principe, perchè acquistava, con assegni postdatati poi risultati insoluti, della merce presso la ditta di Antonio D’Abrosca a Grazzanise. I fatti risalgono al marzo 2013. La sentenza, nel processo in primo grado, è stata emessa dal giudice Crisci del tribunale di Aversa. Il pubblico ministero Dongiacomo aveva chiesto per Scalzone, la condanna ad un anno.

Per la cronaca, Antonio D’Abrosca, difeso in questo processo dagli avvocati Gianluca Giordano e Andrea Balletta, è il fratello di Pasquale D’Abrosca, ucciso nel lontano 1989 da Francesco Schiavone Cicciariello.