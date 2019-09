CASAL DI PRINCIPE. Due omicidi di camorra. Aniello Bidognetti ascoltato in aula

CASAL DI PRINCIPE – E’ stato ascoltato questa mattina dalla Corte d’Assise Aniello Bidognetti sugli omicidi di Nicola Baldascini e Antonio Pompa per i quali è sotto processo Giuseppe Setola, killer del clan dei Casalesi, difeso dall’avvocato Paolo Di Furia.

L’uomo, tirato in ballo da Anna Carrino, ha dichiarato di non conoscere nulla in merito a questi due delitti.

Secondo la ricostruzione dei magistrati dell’Antimafia il duplice omicidio fu decretato in carcere dal boss Francesco Bidognetti, alias Cicciotto ‘e Mezzanotte. Il capoclan diede ordine di uccidere da dietro le sbarre, durante un colloquio con la sua compagna Anna Carrino (che ha patteggiato la pena). Fu la donna a farsi portavoce dell’ordine con Giuseppe Setola che eseguì l’omicidio sparando i due con una pistola 9X21.

Nella prossima udienza, prevista per novembre, il pm della Dda ha annunciato che saranno depositati i verbali del neo collaboratore di giustizia Raffaele Bidognetti che potrebbe far chiarezza su questo duplice omicidio.