CASAL DI PRINCIPE. E’ lutto a scuola per la morte del professore Locusta. Lascia la moglie e tre figli

CASAL DI PRINCIPE – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo della scuola si è spento il prof. Giuseppe Locusta. Il noto e stimato docente presso la scuola media di Casapesenna è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, la moglie Annamaria Corvino e i figli Raffaele, Antonella e Sara, oltre che dei colleghi insegnanti ed alunni.

Il mondo della scuola piange per la perdita di un vero galantuomo, un insegnante appassionato e gentile, veramente preparato, che amava quello che faceva e trasmettere il sapere. La sua dipartita ha sconvolto l’intera comunità. Questo l’addio del nipote Pasquale Martinelli “Oggi la comunità casalese (e non solo) ha perso un galantuomo:il Prof. Giuseppe Locusta per gli amici “Peppino”.Zio Peppino, che la terra ti sia lieve e Gesù ti accolga nelle Sue braccia in Paradiso .MI STRINGO AL DOLORE DELLA MOGLIE ZIA ANNAMARIA CORVINO E AI MIEI CUGINI RAFFAELE,ANTONELLA E SARA.Condoglianze alla famiglia tutta!”

“Eppure quando viene a mancare una Persona ricca, importante lascia delle critiche, delle invidie, delle considerazioni pesanti,lascia un lungo parlare sulla condotta della Persona.. Ma quando viene a mancare una Persona semplice e buona di grande valore morale come il Prof. Giuseppe Locusta, ci lascia un senso di profonda commozione e un segno profondo di tristezza.. Noi apparteniamo all’umanità e quando viene a mancare una Persona, viene a mancare un pezzo di Noi… Sentite Condoglianze!!“