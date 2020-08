CASAL DI PRINCIPE. Lacrime e palloncini ai funerali di Francesco, morto a soli 21 anni

CASAL DI PRINCIPE – (Lidia e Christian de Angelis) Dolore, lacrime e palloncini ai funerali di Francesco Zara, 21enne. Un ragazzo si è spento nella notte in casa a causa di un improvviso malore (LEGGI QUI). Aveva solo 21 anni: il dramma a Casal di Principe. Il giovanissimo Francesco Zara era in casa con i genitori e si è sentito male accasciandosi.Immediata la chiamata al 118 i sanitari sono accorsi sul posto per cercare di rianimare il ragazzo.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare; pare il ragazzo sia stato stroncato da un arresto cardiaco.Francesco non vi è stato più nulla da fare, è volato via troppo presto portandosi con sé il futuro, i sogni di una vita tutta da vivere.

Sotto shock l’intera comunità, gli amici di Francesco, un bravo ragazzo amato e solare, che va via troppo presto. Ai funerali era presenti in tanti per l’ultimo saluto a questo ragazzo, portato via da un arresto cardiaco, tanti i presenti, palloncini fatti volare in cielo, applausi al passaggio della bara bianca e lacrime e addii.