CASAL DI PRINCIPE piange la seconda vittima del Covid-19

CASAL DI PRINCIPE – Pochi minuti fa il sindaco di Casal di Principe Renato Natale ha comunicato alla cittadinanza il decesso di un altro concittadino: “Purtroppo ancora cattive notizie: una delle pazienti positiva al covid, è deceduta in ospedale , mentre è risultato positivo un componente della famiglia di un altro positivo. Dunque ad oggi, registriamo 7 casi positivi, di cui una guarita, due deceduti , altri 4 a casa senza sintomi, di cui due familiari della deceduta . Ai familiari vanno le condoglianze dell’amministrazione e della Città; alle persone positive, gli auguri di pronta guarigione, a tutti noi l’invito a restare a casa, per rispetto di chi non ce l’ha fatta e per evitare di dover piangere altri morti. Un Venerdì Santo di passione, ma presto avremo la resurrezione. Coraggio e pazienza”.