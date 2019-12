CASAL DI PRINCIPE. Schianto in via Vaticale, ferito noto barbiere 33enne

CASAL DI PRINCIPE – ( Christian e Lidia de Angelis) Grave incidente, coinvolto un noto barbiere. Il violento scontro è avvento nella tarda serata di ieri in via Vaticale, nei pressi della chiesa di S.Lucia, quando, per motivi ancora da chiarire, si sono scontrati due veicoli. A bordo della Panda viaggiava Emilio B., un barbiere di 33 anni del posto. L’ impatto è stato così fragoroso che si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato presso il vicino nosocomio in codice rosso. Da indiscrezioni pare infatti che il giovane barbiere abbia riportato diverse lesioni agli arti inferiori e a quelli superiori ma per fortuna non è in pericolo di vita. Al momento si trova ricoverato presso l’Ospedale Moscati di Aversa. L’altro conducente pare non abbia riportato alcuna lesione significativa. Ora saranno gli inquirenti che a seguito dei rilievi potranno stabilirne le responsabilità. Intanto la notizia in pochi minuti ha fatto il giro del web, provocando un gran senso di sconforto.