CASAL DI PRINCIPE. Tantissimi sportivi ai funerali del campione Roberto Scalzone, morto dopo due mesi dal fratello Armando

CASAL DI PRINCIPE/CASTELVOLTURNO (Christian e Lidia de Angelis) – Tantissimi i cittadini e gli sportivi stamani ai funerali del campione Roberto Scalzone.

Le esequie sono state celebrate alle ore 11 presso la Chiesa Santa Maria del mare, Villaggio Coppola (Pinetamare). Roberto, come abbiamo scritto ieri era un grande campione, figlio d’arte, Angelo il padre era stato un campione olimpico (CLICCA QUI), ma era anche fratello del campione di basket Armando Scalzone, 60 anni, deceduto due mesi fa per la terribile malattia che lo aveva colpito, la SLA, contro cui aveva combattuto.

Due figli che si sono spenti a distanza di poco l’uno dall’altro, due campioni che volano via troppo presto, una tragedia senza un perché. Armando Scalzone, un gigante buono che tutti amavano e conoscevano, apprezzandone le doti umane e sportive, figlio di Angelo campione olimpionico degli anni ’70, a cui è dedicato uno stadio, Armando era anche un valido impiegato del Comune di Castelvolturno. Centinaia in queste ore i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia, ecco i più commoventi e affettuosi.

“Sono certo che saprai dimostrare la forza che aveva Roberto. Tu vicino alla mamma e noi tutti vicino a te”. Questo il messaggio commosso inviato dal Presidente Luciano Rossi.

Toccante addio del cugino Adolfo Scalzone “Un altro cugino va via, un altro pezzo della mia gioventù sale al cielo troppo presto,uno di quei” fratelli/cugini” con cui hai passato momenti indimenticabili,fatti di risate interminabili,uno di quei pezzi di famiglia che hanno dato lustro agli SCALZONE e al popolo ITALIANO..Addio grande ROBERTO ️ ️” “Voglio ricordarti così amico mio Roberto Scalzone.Sono sicuro che te ne sei andato con la serenità e la consapevolezza di lasciare i tuoi cari e soprattutto il tuo magico Angelo nell’affetto e nella disponibilità di tutti i tuoi milioni di amici da cui ti sei fatto voler bene.R.I.P.”

Andrea Scalzone “Sei stato il mio secondo padre, e il destino ha voluto che in due mesi mi lasciaste entrambi. Mi hai fatto conoscere il mondo, mi hai fatto guardare “oltre”, sei stato per me un modello con quel tuo modo di essere “internazionale” e di avere amici in ogni parte del mondo, se sono quello che sono oggi lo devo moltissimo a te. Salutami babbo e vegliate su di me.Da oggi sono davvero rimasto solo…”

“Due campioni.. Amando e Roberto Scalzone… Due fratelli.. E miei amici andati via nel giro di pochi giorni uno dopo l’altro… Troppo presto.. Troppo.. Voglio ricordarvi come avete vissuto da Grandi Campioni e sono certa che ora siete in quel “Giardino ‘ con il Vs Immenso babbo.. Come lo chiamavate voi.. Angelo Scalzone.. Tre Eccellenze dello sport 🇮🇹 Italiano e nel mondo e ora in Paradiso… ♥️ ♥️ ♥️ Tre Gentiluomini tre Campioni.. Grandi Amici nel cuore di tutti ♥️ con il bene di sempre.. Vy'”