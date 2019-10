CASAL DI PRINCIPE. Volevano dar fuoco all’azienda bufalina. Fissati gli interrogatori di garanzia per 3. TUTTI I NOMI

CASAL DI PRINCIPE (T.P.) – Sono stati fissati per lunedì gli interrogatori di garanzia dinanzi al gip De Chiara per i tre arrestati per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Francesco Martino, 60 anni, (in passato arrestato con il gruppo Zagaria) Pasquale Verrone, pregiudicato di 49 anni, e Franco Diana, incensurato di 53 anni. Nel collegio difensivo l’avvocato Paolo Caterino. Avrebbero minacciato di dar fuoco al suo capannone del fieno per ottenere i soldi per un fittizio servizio di ‘guardania’ imposto all’imprenditore del settore bufalino.