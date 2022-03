CASALESI. Delitto Ricciardi. Processo torna in Appello

CARINARO – La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura Generale che ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Napoli, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso della Procura contro l’assoluzione di Carmine Lanzetta e Nicola Di Martino pronunciata dalla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere nel 2017.

Si tratta del delitto di Salvatore Ricciardi, ucciso dalla camorra nel 2010 e trovato semicarbonizzato nelle campagne di Carinaro. La cassazione ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d’Assise d’Appello di Napoli per un nuovo processo. Ricciardi venne assassinato, secondo la ricostruzione della Dda, per un’estorsione consumata a Carinaro, comune controllato da Di Martino, considerato elemento del clan dei Casalesi, fazione Schiavone. Lanzetta e Di Martino affronteranno un secondo grado di giudizio mentre la corte di Assise di Santa Maria non aveva giudicato attendibili le dichiarazioni di pentiti del clan tra i quali Salvatore Laiso, Roberto Vargas, Antonio Iovine.