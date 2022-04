CASERTA. 23enne minaccia e aggredisce la ex compagna 53enne: ARRESTATO

CASERTA – Nella serata di ieri, in Caserta, i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 23enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il giovane, poco prima dell’arrivo dei militari dell’Arma, avrebbe minacciato e aggredito fisicamente la ex compagna di 53anni. Gli accertamenti poi svolti dai carabinieri hanno consentito di appurare reiterati episodi di violenza che l’uomo avrebbe perpetrato, nel tempo, nei confronti della donna. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.