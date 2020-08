CASERTA – È stato ritrovato privo di sensi, all’interno della propria vettura parcheggiata dinanzi al monumento ai caduti di Caserta, il cinquantenne che poi è stato trasportato all’ospedale della città capoluogo, dopo il malore. Non è chiaro cosa abbia provocato l’incoscienza dell’uomo, che è arrivato in ospedale in condizioni preoccupanti e si è ristabilito qualche ora dopo