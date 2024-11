CASERTA. A processo il nipote del boss che si è finto carabiniere per rubare in una casa

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Giuseppe Della Ventura, 25 anni di Caserta e nipote di Antonio Della Ventura, ras di prima linea del clan Belforte a Caserta, sarà sottoposto a giudizio immediato per truffa, sostituzione di persona e furto in abitazione.

È accusato di aver truffato un’anziana di 87 anni di Novena Vicentina, in Veneto. Secondo le indagini della Procura di Vicenza, Della Ventura, insieme a un ragazzo di 16 anni e altri soggetti ancora ignoti, avrebbe contattato telefonicamente l’anziana fingendosi un carabiniere.

L’inganno riguardava una presunta cauzione da pagare per un incidente stradale coinvolgente il figlio della donna. Dopo averla minacciata di non avvertire familiari, un complice si sarebbe presentato alla sua porta per farsi consegnare gioielli, la carta bancomat e il relativo pin, e infine sottrarle anche il cellulare.