CASERTA. Accusato di aver rapinato l’ambulante vicino al Buon Pastore, ma i giudici…

CASERTA – È stato assolto dall’accusa di rapina F.R., casertano, sotto processo perché indicato come colui che avrebbe rapinato un ambulante al semaforo, non molto distante dalla Chiesa del Buon Pastore. Era il 2011 e, stando alla ricostruzione dell’accusa, in seguito ad un diverbio con l’ambulante, l’uomo cerco prima di picchiarlo e poi avrebbe rubato da una busta la merce che il vu cumprà stava vendendo e la somma di €50. Ma per i giudici del tribunale di Santa Maria Capua Vetere questo fatto non è avvenuto e l’uomo di Caserta è stato assolto.