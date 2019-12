CASERTA. Al CLURICAUN omaggio ai Queen e karaoke per un week-end tutto da gustare

CASERTA – Continuano i week-end di musica, buon cibo e divertimento al Cluricaun, il pub di via Clanio a Caserta che è diventato un punto di riferimento per i giovani e meno giovani. Venerdì 6 dicembre per la prima volta al completo sul palco del Cluricaun i Queen Forever di Vincenzo Castello. Un omaggio al mitico gruppo inglese carico di energia, passione e trascinante connessione con il pubblico. Non solo i loro grandi successi, ma anche le canzoni particolari e speciali.

E sarà ancora un sabato all’insegna dell’allegria e del divertimento con il karaoke degli MP. Potrai scatenarti nelle tue canzoni preferite mentre gusti un’ottima birra o mangi un panino. Non mancare, prenota il divertimento al 3911344603.