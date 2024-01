CASERTA. Al liceo Diaz svetta la bandiera della pace

L’istituto capofila di una rete di scuole impegnate a contrastare ogni forma di discriminazione.

CASERTA. Da oggi al “Diaz” la bandiera della pace campeggia tra quella italiana e quella europea. Il “Diaz” da tempo è impegnato, sempre nel rispetto della tradizione, in un’importante fase di miglioramento e di innovazione, sia per quanto riguarda gli ambienti e le attrezzature, sia nell’ambito formativo ed educativo.

“In questo difficile momento storico e in una società in cui purtroppo sono molto diffusi il disvalore e l’illegalità e, in particolare, varie forme di discriminazione e di violenza sociale, è importante -afferma il preside Suppa– che le famiglie e le scuole si impegnino ancor di più perché i giusti valori vengano recuperati.

Da tempo il “Diaz”, capofila di una rete di scuole impegnate a contrastare ogni forma di discriminazione, porta avanti diverse iniziative con il fine di trasmettere ai giovani elevati valori di legalità, di giustizia e di eguaglianza sociale; ma certamente il valore più elevato e per il quale tutti dovrebbero dare il proprio contributo è quello della pace, non solo intesa come concordia tra i popoli ma anche, più in generale, come pace sociale di cui tutti noi oggi sentiamo fortemente il bisogno.”