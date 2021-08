CASERTA ALLE ELEZIONI Famiglia Russo-Cagnazzo, non ci perdiamo in chiacchiere: ecco i tre nomi che il coordinatore cittadino di Forza Italia deve inserire in lista per essere credibile come anti-Marino

Stiamo parlando della massima carica politica nel capoluogo del partito che ha dominato la scena per tanti anni. Siccome si è sempre parlato dei trasversalismi, ve li scriviamo noi i tre nomi che l’avvocato Russo deve inserire per essere credibile.

CASERTA (g.g.) Non ci giriamo troppo intorno, perché l’argomento del rapporto con la politica della famiglia Russo-Cagnazzo è stato più volte affrontato da chi scrive. Se lo abbiamo fatto è perché uno dei componenti di questa famiglia, cioè Eugenio Russo, ricopre formalmente e ufficialmente la carica di coordinatore per la città di Caserta di Forza Italia. Per cui, non è un nostro diritto scriverne, ma riteniamo sia un nostro dovere cercare di capire le mosse di un dirigente politico che guida, o dovrebbe guidare, le sorti di un partito oggi in declino ma che in Italia, in Campania e ancor di più a Caserta e provincia ha raccolto cifre iperboliche di consenso in un passato neanche poi tanto remoto.

Avevamo scritto all’inizio di non volerci girare troppo attorno e alla fine abbiamo girato perché noi nutriamo troppo rispetto delle persone di cui ci occupiamo e siamo sempre preoccupati di poter urtare la loro suscettibilità.

Fatta la verifica poteri, cioè stabilito che è cosa buona e giusta e doverosa occuparsi del coordinatore cittadino pro tempore di Forza Italia, ci avviamo subito alla fine dell’articolo.

L’ex assessore al Bilancio del Comune di Caserta Nello Spirito sta profondendo uno sforzo generosissimo per costruire una lista decente per le prossime elezioni comunali del partito in cui ha sempre militato. E’ chiaro che non dovrebbe essere Spirito in prima linea, ma bensì il coordinatore cittadino di Fi. Siccome conosciamo bene la realtà di certi rapporti professionali e para-professionali, conosciamo bene certi meccanismi che creano sinergie tra studi professionali, siccome abbiamo appreso e raccontato negli anni delle collaborazioni che l’ottima Donatella Cagnazzo, moglie di Adolfo Russo e cognata di Eugenio Russo, ha attivato con Carlo Marino e la sua amministrazione c’è un solo modo, glielo consigliamo noi senza perderci in chiacchiere, per dimostrare che realmente Eugenio Russo merita la sua carica di coordinatore cittadino di Forza Italia. Lui, se vuole, può candidare le due avvocatesse Perrotta e Angela Cascone, professioniste apprezzatissime legate a doppio filo ad Eugenio Russo ed all’esplicazione dell’attività del suo studio di avvocato e di quello del fratello Adolfo. Un altro nome che Eugenio Russo deve inserire nella lista di Fi per dimostrare che è realmente impegnato per costruire un’alternativa al suo amico Carlo Marino è quello dell’imprenditore Luigi Caterino, altra persona in strettissimi rapporti con la famiglia Russo-Cagnazzo.

Tutto qui. Se noi leggeremo questi tre nomi scriveremo che Eugenio Russo è in prima linea, se leggeremo altri nomi, perché noi l’elenco telefonico della città di Caserta lo conosciamo benissimo, scriveremo che Eugenio Russo, ottimo professionista, l’ultima cosa che può fare al mondo è quella di guidare un partito e lavorare per scalzare Marino dalla poltrona di sindaco di Caserta.