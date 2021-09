CASERTA ALLE ELEZIONI Meloni: “Il ballottaggio è certo e la vittoria di Zinzi è a portata di mano. Non c’è una ragione al mondo per votare il sindaco uscente”

Oggi in città la leader nazionale di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco del centrodestra: “Le liste di Gianpiero sono competitive e la nostra in modo particolare. Facciamo in modo che da Caserta possa partire il riscatto di una regione che merita di liberarsi dal monarca De Luca”. Folla di sostenitori e candidati in piazza Margherita. La Meloni, accompagnata dalla senatrice Petrenga e dal commissario provinciale Cerreto, incontra i commercianti di via Mazzini e accusa l’amministrazione uscente: “Commercio mortificato, mancanza di sicurezza e per la Reggia nessun’idea contro il turismo mordi e fuggi”. Stamattina alla Camera di commercio l’incontro tra Zinzi ed il ministro Giancarlo Giorgietti

CASERTA (rita sparago) “Abbiamo una lista estremamente competitiva e la vittoria è a portata di mano. Con Gianpiero questa città può avere di più. Dateci una mano a far vincere Zinzi, affinché anche da Caserta possa partire il riscatto di una regione che merita di liberarsi dal monarca De Luca”. Accompagnata da una folla di candidati e gente comune, prima di fermarsi questo pomeriggio in piazza Margherita, la leader nazionale di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha incontrato i commercianti di via Mazzini e, anche da loro, ha ascoltato il grido di dolore di una città che fa fatica a rialzarsi dalla pandemia e che oggi combatte, anche, contro la mancanza di sicurezza. “La candidatura di Gianpiero Zinzi, nonostante la giovane età – ha sottolineato Meloni – è certamente una candidatura di una persona che ha già una lunga storia politica alle spalle, fatta di competenza, fatta di passione, di conoscenza del territorio ed anche di conoscenza dell’amministrazione. Mi pare che le liste che sostengono Gianpiero siano competitive, particolarmente la lista di Fratelli d’Italia. Noi crediamo di poter fare la differenza in una città come questa che obiettivamente è stata mortificata negli ultimi anni, non solo per il rischio di un nuovo dissesto”.

Vari i punti che Meloni ha toccato nel suo incontro con la stampa: “Il commercio è stato mortificato non solo dalla pandemia, ma dalla disamministrazione. Le sue eccellenze sono mortificate, come la Reggia. Una buona amministrazione può fare tante cose in questa città piena di eccellenze; penso anche al recupero ambientale dell’area delle cave dismesse”.

“Sono certa – ha poi aggiunto – che con Zinzi si andrà al ballottaggio e secondo me si può vincere. Gianpiero è la persona giusta per raccontare un’idea di sviluppo di questa città. Non vedo una ragione al mondo per votare il sindaco uscente”. Con la Meloni, oggi a Caserta, non solo il candidato sindaco del centrodestra Gianpiero Zinzi, gli aspiranti consiglieri comunali di Fdi , ma anche la senatrice Giovanna Petrenga, il commissario provinciale Marco Cerreto, il consigliere regionale Alfonso Piscitelli, i candidati sindaco di Santa Maria Capua Vetere Gabriella Santillo e di Piedimonte Matese Andrea Boggia. Meloni non ha poi mancato di toccare temi nazionali, a partire dal green pass: “Nessuno l’ha imposto per poter lavorare, e io credo sia giusto. La campagna vaccinale si favorisce con un’informazione corretta. Qui invece prima si è fatta confusione, e quando la gente ha iniziato a fare domande si è messo l’obbligo del green pass. Non mi pare un modo intelligente di procedere, tipico di che pensa che cittadini siano sudditi”.

Di stamattina, invece, l’incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla Camera di Commercio di Caserta e Gianpiero Zinzi. “Ho ascoltato imprenditori di vari settori, dall’agricoltura, all’industria al commercio, c’è voglia di fare, di ripartire, di investire, ci credono, ma gli enti locali devono essere al fianco di chi rischia e crea ricchezza e lavoro. E la pubblica amministrazione deve essere più efficiente perché le risorse del Piano di ripresa e resilienza devono arrivare a terra. E’ fondamentale la capacità di fare sistema sul territorio per cogliere le opportunità offerte dal Recovery plan”, ha aggiunto il ministro.