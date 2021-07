CASERTA ALLE ELEZIONI “Pio Del Gaudio sindaco”. Ecco i candidati delle sue liste

Tra gli aspiranti consiglieri comunali insegnanti, medici e commercianti. L’ex sindaco di Caserta lavora al programma: “Faremo di Caserta una città normale, sicura e vivibile. Tra le mie priorità turismo, cultura e politiche sociali”

CASERTA (r.s.) “CaserTiamo”, “Rinascimento Sgarbi Caserta”, “Caserta nel Verde”, “Caserta Tu”, “Pio Del Gaudio Sindaco”, “Autonomi e partite Iva”, “Partito repubblicano Italiano”. Queste le sette liste che sosterranno il candidato sindaco Pio Del Gaudio che la scorsa settimana ha sancito l’intesa con il progetto Città Futura di Enzo Bove (lunedì pomeriggio, presso la sede del movimento in via Unità d’Italia 63, si terrà una conferenza stampa per presentare la squadra per le prossime amministrative). Finora, tranne il nome del consigliere uscente Roberto Desiderio e dei candidati del Pri di Arnaldo Gadola, gli aspiranti consiglieri comunali delle liste di Del Gaudio erano pressoché sconosciuti. Oggi, finalmente, possiamo elencarne qualcuno in più. Nella lista “Caserta tu” saranno candidati Francesco Aisler agente di commercio, Saverio Amato, Ernesto Ascione, l’imprenditrice Mirella Bagnasco, la professoressa Maria Castellano, Giuseppe Ciccone, Roberto Manzella, Massimo D’Angelo, Roberto Desiderio, Giuseppe Di Lauro della Prefettura di Caserta, Enzo Di Silvestro proprietario di una palestra del capoluogo, Giuseppe Di Vico, Giovanni Diglio funzionario della Regione Campania, Anna Maria Schiavone, ex direttrice dell’asilo nido comunale di Caserta, Pierpaolo Wurtzburger, Rosario Salvati, Luigi Lombardo, Lello Parretta già dirigente della Provincia, Maria Barretta, Pierino Santamaria, Giuseppina Cubiciotti, Roberta Cenni, Giusy Ruggiero. Nella lista Casertiamo troveremo, invece, Antonio De Crescenzo, Antonio Arciprete, Francesco Caduco funzionario della Regione, Giuseppe Caso, Carmine Quinto dell’Esercito italiano, il medico Ludovico Di Mauro, la professoressa Annamaria Rosiello, il musicista Rino Fiorillo, Francesco Munno, Marco Dongu, il dirigente dell’Agenzia delle entrate Domenico Giaccio, il professor Luigi Menditto, Valentina Muoio, il medico primario all’ospedale di Caserta Federico Nardi, la professoressa Doralisa Barletta, Rita Stabile titolare di una palestra del capoluogo. Tra i candidati della lista “Sgarbi Rinascimento Caserta” figurano Stefania Sparaco, Silvestro Marino proprietario del Duel di Caserta, la professoressa Valeria Davide. Per “Caserta nel verde” Luca Tramontano, Simone Tramontano e Fabio Pellegrino. Nella lista “Autonomi e partite Iva” Giuseppe Palma, Giuseppe Serao, Francesco Scialla. Benedetto Farina sarà candidato nella lista “Pio Del Gaudio sindaco”. Ovviamente questi sono solo una piccola parte degli aspiranti consiglieri comunali che sosterranno Del Gaudio. Se le sette liste verranno presentate tutte e al completo per lui ci saranno in campo 224 candidati al consiglio (ogni elenco può contenere un massimo di 32 nomi). Senza contare la squadra che metterà in campo il movimento Città futura.

Del Gaudio non solo è impegnato nel completamento delle sue civiche (ricordiamo che l’ex sindaco di Caserta nutriva l’ambizione di essere il candidato della coalizione di centrodestra che, invece, ha scelto o, per meglio dire, a breve ufficializzerà la scelta di Gianpiero Zinzi) ma anche nella redazione del programma. Tra i punti a cui tiene particolarmente troviamo la totale riorganizzazione del settore dell’assistenza, anche domiciliare, a disagiati in genere, disabili ed anziani. “E penso anche a coloro che soffrono di disagi psichiatrici – ci ha spiegato Del Gaudio – che sono del tutto abbandonati, o anche ai bambini autistici. Serve una rete di servizi sociali che funzionino. Io mi impegnerò affinché questa città diventi una città normale, sicura e vivibile. Una città in cui i nostri monumenti diventino il motore pulsante della nostra economia perché turismo e cultura sono il nostro futuro. La valorizzazione dei monumenti cittadini quali la Reggia e il Belvedere, attraverso la sinergia tra tutti gli Enti e le Istituzioni del territorio sarà tra le mie priorità. A ciò aggiungo la valorizzazione di tutte le 23 frazioni cittadine con le loro tradizioni storiche, culturali ed enogastronomiche utilizzando al meglio le risorse del Recovery fund e le opportunità offerte dai Distretti turistici regionali. Fondamentale sarà l’appoggio di Vittorio Sgarbi. Questa città ha bisogno di un governo composto da persone competenti – ha concluso -, un governo di eccellenze casertane, di specialisti nei vari settori”.