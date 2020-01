CASERTA. Amianto su via San Carlo, ora il manufatto va eliminato

CASERTA (red.cro.) – “Presunto cemento-amianto“. E’ questo il materiale del manufatto su via San Carlo, di proprietà di una 81enne di Casola, per cui il comune di Caserta ha richiesto, entro 20 giorni, la rimozione. L’ordinanza, atto che potremmo definire dovuto, è stata firmata in queste ore dal sindaco Carlo Marino che tra i suoi compiti ha quello di redigere ordinanze riguardanti casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere cittadino. Ed è così che è stata definita, quindi, questa costruzione in amianto-cemento al centro del capoluogo. Ora, i proprietari dovranno provvedere, a propria cura e spese, entro il termine di 20 giorni dalla notificazione dell’ordinanza, alla rimozione ed allo smaltimento del manufatto.