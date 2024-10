CASERTA. Armato di pistola rapina edicole e tabacchi, l’identikit del malvivente

Per i carabinieri, il delinquente è sempre lo stesso: viaggia da solo, a piedi e crea il panico con in mano una pistola



CASAGIOVE/CASERTA/CASAPULLA (Debora Carrano) – Pistola in pugno contro il tabaccaio di via Orsi a Casapulla. Stessa dinamica in via Ricciardi a Caserta: incappucciato, da solo, con l’arma puntata contro il volto della commessa all’interno del tabacchi, il delinquente ha chiesto di rendere tutto l’incasso.

I fatti denunciati ai carabinieri dai proprietari dei due tabacchi di Casapulla e Caserta, sono gli stessi che soltanto pochissimi giorni fa hanno creato panico e scompiglio a Casagiove, dove con tutta probabilità lo stesso soggetto, incappucciato e con in mano una pistola, si è fatto rendere l’incasso dall’edicolante di viale Europa.

Se

è vero come è vero, che nel caso di Casagiove in particolare, le telecamere della videosorveglianza comunale non funzionano, è anche vero che i carabinieri non si sono scoraggiati ed hanno passato al setaccio le telecamere di tutti i privati della zona, commercianti compresi. Hanno seguito il criminale fino a Caserta attraverso il sistema di videosorveglianza privato.

Si tratta di una persona di un’età compresa tra i 35 e i 40 anni che procede a piedi, resta con il viso sempre parzialmente coperto e sta seminando il panico nei piccoli punti vendita, dove sei irruzione poco prima della chiusura è forte dell’arma in suo possesso riesci a farsi consegnare l’incasso e allontanarsi facendo perdere le sue tracce.