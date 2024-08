CASERTA. ARRESTATO a Ferragosto dopo aver picchiato la moglie. È LIBERO

E NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP📱 CLICCA QUI: https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Arrestato a Ferragosto dai militari del Norm – Carabinieri di Caserta per maltrattamenti ai danni della compagna, il PM della procura di Santa Maria Capua Vetere aveva deciso per Giuseppe Maiello, di Caserta, l’arresto e la collocazione ai domiciliari in attesa di convalida.

Nella richiesta di misura cautelare, la Procura chiedeva l’applicazione della misura cautelare in carcere.

Oggi il gip Vecchiarelli del tribunale di Santa Maria, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, disponeva l’immediata liberazione di Maiello, applicando la sola misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, come richiesto dai difensori di fiducia dell’uomo, gli avvocati Michele Di Fraia e Giuseppe Scala.