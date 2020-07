CASERTA. Buone notizie per il titolare del bar arrestato per spaccio

CASERTA – Passa dagli arresti domiciliari alla misura dell’obbligo di firma, il 23enne arrestato dai carabinieri nella giornata di sabato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, barista del capoluogo. Il giovane, a seguito di controllo operato dai militari dell’Arma, è stato sorpreso in possesso di 4 gr. di marijuana suddivisi in 4 dosi nonché della somma di € 405,00 in contanti. A seguito della successiva perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto, occultati nella camera da letto, ulteriori gr. 20 di marijuana suddivisi in 4 dosi, materiale da taglio e confezionamento.

L’arresto con obbligo degli arresti domiciliari è stato modificato dalla misura dell’obbligo di firma, decisione presa oggi dal Giudice per le indagini preliminari, Rossi.