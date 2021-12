CASERTA Carlo Marino a Dubai e noi… quando mai. Il sindaco vola negli Emirati Arabi dove c’è l’Expo e l’amico Nicola Caputo

Non sappiamo se il primo cittadino sia in viaggio con la delegazione campana, ma certo in noi cresce l’invidia: in fondo lui è nella città del lusso, noi siamo solo a Caserta.

CASERTA Carlo Marino stamattina non era presente in consiglio comunale e, come lui, mancava anche qualche assessore. Assenti Emiliano Casale e Massimiliano Marzo. Certo, c’era un unico punto all’ordine del giorno, e probabilmente ai tre poco interessava l’argomento, ostico, delle società partecipate. Eppure, alla prima “vera” seduta dell’Assise cittadina (dopo quella di insediamento della giunta e del consiglio di qualche settimana fa) forse era il caso di farsi vedere, così come hanno fatto i loro colleghi dell’esecutivo. Il sindaco, invece, proprio non poteva esserci oggi perché, stando a quanto si vociferava al secondo piano di Palazzo Castropignano, era lontano migliaia di chilometri. Marino è, infatti, a Dubai, la città dove tutto è possibile: gli hotel più lussuosi al mondo, i grattacieli più alti, i centri commerciali con più negozi, la marina più grande. Tutto è sfavillante, tutto è lusso. Beh, forse la nostra sarà un po’ di invidia: in fondo noi stiamo a Caserta che certo è lontana anni luce e non migliaia di chilometri, dalla città degli Emirati Arabi.

Non sappiamo, a dire il vero, se il suo sia un viaggio di piacere, se sia con la famiglia ma, guarda caso, proprio oggi l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo ha inaugurato la prima settimana di eventi dedicati alla Regione Campania a Expo 2020 Dubai, all’interno del Padiglione Italia, con eventi, workshop, momenti istituzionali e manifestazioni culturali legati dal fil rouge “Territorio e Agricoltura, Turismo e Cultura”. Che Marino sia andato con la delegazione campana? Probabile, ma non sicuro.

Certo se si trovasse lì con Caputo potrebbe magari anche chiarirsi le idee sul nuovo centro moderato campano che vede proprio Caputo tra i co-fondatori, unitamente ai consiglieri regionali Giovanni Zannini ed Enzo Santangelo. Italia Viva, Moderati, Noi Campani sotto la guida suprema del Governatore-Re della Campania Vincenzo De Luca sono in effetti, quelli che di Terra di Lavoro hanno voluto fare il laboratorio di questo nuovo, ennesimo, centro politico che sostiene, tra l’altro, il candidato alla presidenza della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca. Quel Magliocca che sfida il candidato del Pd Antonio Mirra che Marino dovrebbe votare e far votare. Forse sotto le stelle di Dubai potrebbe nascere l’amore tra il sindaco casertano del Pd e gli esponenti del centro moderato? Ovviamente noi lasciamo libero sfogo alla nostra immaginazione. L’abbiamo detto: la nostra è solo invidia. Pensare a Dubai, al caldo, al lusso, allo sfarzo ci fa sognare e, a volte, delirare.