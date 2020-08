CASERTA. Collocazione del biodigestore. L’onorevole Del Monaco chiede un incontro col sindaco Marino

CASERTA – “Credo sia giunto il momento di parlare chiaro, andare in fondo e far luce sui troppi punti interrogativi che ruotano attorno alla questione “biodigestore a Caserta” – dichiara l’onorevole del M5S Antonio Del Monaco.

“L’insistenza di Marino, la ferrea costanza nel rimarcare a più riprese la volontà di collocare il biodigestore a Caserta, in luoghi del tutto inappropriati, deve necessariamente avere alla base forti motivazioni: quali sono e perché?

Non solo io ma tutto il M5S, da sempre, ci battiamo affinché errori/orrori del genere non vengano fatti: siamo contrari al biodigestore, tanto più alla collocazione di un’opera del genere nella città di Caserta, laddove i danni saranno più dei benefici, sia per la città che per la popolazione. Danni di varia natura: ambientale, economica, turistica…”

“Chiedo pertanto al sindaco Marino – conclude Antonio Del Monaco – un incontro pubblico, affinché si possano comprendere a pieno le motivazioni che supportano questa discutibile scelta e affrontare così le eventuali problematiche di cui sembra non tener di gran conto”.