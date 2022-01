CASERTA Consigli comunali in remoto causa Covid, ma poi il gruppo del Pd riceve cittadini e associazioni in Municipio

La consigliera comunale Roberta Greco, attraverso i social, invita i casertani – tutti i martedì e giovedì dalle 10 alle 12 – ad incontrare i propri rappresentanti dem a Palazzo Castropignano… In calce la “storia” pubblicata pochi giorni fa

CASERTA Il 13 gennaio scorso la seduta di consiglio comunale, causa pandemia, si tenne da remoto. La maggioranza dei consiglieri comunali, partecipò all’Assise collegandosi dalla propria abitazione, attraverso computer o smartphone. Questo nonostante la richiesta della minoranza di poter svolgere la seduta in presenza, visto che il Consiglio avrebbe dovuto discutere dell’importante tema del biodigestore. Tutti sappiamo come andò a finire: il sindaco Carlo Marino con una pregiudiziale chiese una sospensiva, poi votata dalla sola maggioranza, perché, disse, l’amministrazione attendeva chiarimenti dalla Regione Campania.

Fin qui quello che è accaduto all’incirca due settimane fa. Nel frattempo i contagi da Covid in città sono aumentati; il sindaco ha firmato l’ordinanza di divieto di accesso al Municipio se non indossando una mascherina Ffp2; negli uffici comunali tanti sono risultati positivi, tra dipendenti e consiglieri. Oggi, però, apprendiamo che, nonostante le cautele del caso, c’è chi invita la popolazione a recarsi a Palazzo Castropignano per incontrare i propri rappresentanti eletti, nel caso specifico, nella lista del Partito democratico. Lo ha fatto la giovane consigliera comunale Roberta Greco che, attraverso una storia pubblicata sui social, scrive che “il gruppo consiliare del Pd, da sempre attento a recepire e sostenere le istanze presentate, ha deciso di incontrare cittadini e associazioni tutti i martedì e i giovedì dalle 10 alle 12. Gli incontri si terranno nella sede del Comune in piazza Vanvitelli”. Un’iniziativa lodevole, certamente, ma forse poco opportuna in questo momento come, sicuramente, poco opportuno è invitare la popolazione in Comune. Tra i cittadini di Caserta potrebbe non presentarsi nessuno, oppure potrebbero presentarsi in tanti… Come ha pensato di evitare eventuali assembramenti il gruppo del Pd? Riceverà su prenotazione? Ma è poi il caso di “fare segreteria” nella casa comunale? e dove poi? nella sala consiliare o in qualche stanza di Palazzo Castropignano?

Ripetiamo: l’iniziativa è lodevole, ma da quanto pubblicato sui social non è chiaro in che modo il gruppo consiliare del Partito democratico (di cui fanno parte, oltre a Roberta Greco, anche Andrea Boccagna, Giovanni Comunale e Matteo Donisi) intenderà procedere. In fondo, poi, la sede del Pd in piazza Mercato non è tanto lontana. Non ce ne voglia la giovane consigliera comunale che sappiamo essere suscettibile. Il dialogo è importante e l’avvento dei social ha reso importanti anche i dialoghi virtuali. Ed anche quando i commenti ai post non sono poi di nostro gradimento è sempre consigliabile essere diplomatici e non bloccare coloro che ci contraddicono – tra l’altro colleghi consiglieri comunali – solo perché osano esprimere un’opinione diversa dalla nostra.