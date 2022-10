CASERTA. Consiglio comunale LIVE. La Trovato nei banchi del Pd, De Lucia verso la giunta. Marino prepara il valzer di deleghe

Per l’ex candidata alla Camera, al momento, nessun passaggio ufficiale nel gruppo consiliare dei dem. Dal 30 settembre scorso le dimissioni da assessore del leader regionale di Noi di Centro, Luigi Bosco, sono diventate effettive. Al suo posto, in pole position, il consigliere mastelliano Antonio De Lucia.

CASERTA (r.s.) Una sfilza di interrogazioni comunali, quasi tutte presentate dal consigliere d’opposizione Maurizio Del Rosso. Dai lavori stradali, alla concessione all’Università di locali e spazi facenti parte del complesso monumentale del Belvedere di San Leucio. Proprio su quest’ultima interrogazione, lo stesso Del Rosso ha avuto un duro scontro con il sindaco Carlo Marino, ed ora – seguiamo in diretta la seduta in corso a Palazzo Castropignano – si è passati alle mozioni.

Come scrivevamo qualche giorno fa sui nuovi assetti in consiglio comunale (clikka e leggi), la consigliera Francesca Liliana Trovato siede non più accanto all’esponente di Noi di centro, Antonio De Lucia, ma nei banchi tradizionalmente occupati dal Partito democratico. Pare che nessun passaggio ufficiale da un gruppo all’altro, sia stato finora fatto. Ma è chiaro che dopo la sua candidatura alla Camera dei deputati nel collegio Caserta-Benevento – candidatura voluta proprio dai dem – per la Trovato, gioco forza, il passaggio sarà obbligato.

Ma dei passaggi, stavolta di testimone, ci saranno anche nella giunta comunale: le dimissioni di Luigi Bosco, leader regionale del movimento di Clemente Mastella, Noi di Centro – dimissioni divenute effettive lo scorso 30 settembre – obbligano il primo cittadino a coprire quella casella rimasta vuota. Il posto nell’esecutivo dovrebbe spettare ad un altro rappresentante dei mastelliani e, a questo punto, spunta fuori il nome del consigliere comunale Antonio De Lucia.

Se a Luigi Bosco erano state assegnate le deleghe alle Politiche Sociali, alla Promozione turistica e ai Rapporti con la Regione Campania, ad Antonio De Lucia il sindaco potrebbe voler conferire altri tipi di incarichi. Il che comporterebbe un rimescolamento, interno all’esecutivo, di molte deleghe. Probabilmente non si tratterà di un rimpasto (impossibile che il sindaco rimuova Emiliano Casale, Massimiliano Marzo, Anna Maria Sadutto, Emilianna Credentino, ecc…), ma di un valzer di deleghe tra pochi esponenti della giunta cittadina.