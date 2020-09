CASERTA. CORONAVIRUS. La movida del sabato sera batte la paura del contagio: tutti vicini e senza mascherina. IL VIDEO

CASERTA – Volendo usare un eufemismo, non è stato un sabato che ha visto il pieno rispetto delle regole quello appena trascorso per la città di Caserta. Se da un lato vi abbiamo dovuto raccontare diversi episodi di violenza (IL RACCONTO DELL’AGGRESSIONE – IL VIDEO DI PIAZZA MARGHERITA), anche sul rispetto del distanziamento sociale e dell’utilizzo delle mascherine per evitare nuovi contagi covid registriamo un disinteresse da parte dei giovani presenti in piazza Correra e nell’adiacente via Giambattista Vico. Come potete vedere da questo video inviatoci da un nostro lettore, sono tanti i giovani presenti in uno dei centri della movida del capoluogo senza mascherina e vicini uno all’altro. Un comportamento sconsiderato, poiché proprio in quest’estate si è visto come il mancato rispetto del distanziamento sociale e il non indossare mascherine abbia provocato una recrudescenza del contagio da coronavirus in Campania ma anche in tutto lo stivale.