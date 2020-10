CASERTA. COVID al comando provinciale di via Laviano. Diversi carabinieri positivi

CASERTA – Diversi casi di covid si sono registrati all’interno della sede del comando provinciale dei carabinieri di Caserta, che si trova in via Laviano. immediatamente sono state attivate le procedure di prevenzione e di profilassi. Alcuni militari che erano entrati in contatto con i contagiati sono ora in isolamento domiciliare. I positivi comunque sono tutti quanti asintomatici.

Da parte del comando provinciale ci si sta muovendo per sottoporre tutti coloro che operano all’interno della struttura di via Laviano a tamponi di verifica.