CASERTA – Finirà sotto processo con l’accusa di duplice omicidio stradale, avvenuto nella mattinata del 3 febbraio sulla SS7bis in Teverola, Antonio Corvino, noto anche come Culacchiotto. Lo ha deciso il gip del tribunale di Napoli Nord Nicola Erminio Paone, dopo la richiesta del pm Paolo Martinelli. Corvino dovrà raggiungere la sede giudiziaria di Aversa per l’udienza, la prima, fissata alla fine di settembre.