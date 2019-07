CASERTA. Dal ministero degli interni lo scontato via libera al riequilibrio. Record dei tempi di analisi in attesa delle cruciali prescrizioni

CASERTA – L’assessore alle finanze e al bilancio del comune di Caserta Federico Pica ha annunciato che il ministero degli interni ha dato il parere positivo al riequilibrio di bilancio. Un esito scontato quand’anche sudatissimo, al punto da essere arrivato al limite del limite di tutti i termini previsti dalla legge e che dunque è riuscito, caso più unico che raro, a riguardare un esercizio, cioè il previsionale 2018, già morto e sotterrato, un altro, cioè il previsionale 2019 che da qualche giorno ha operato il giro di boa, alla seconda metà dell’anno.

Naturalmente, la notizia in sè e per sè poco significa, visto e considerato che il ministero degli interni non si sarebbe assunta la responsabilità di mandare a casa un’amministrazione comunale. Molto più importante, sarà la lettura delle prescrizioni. Solo allora CasertaCe, come ha sempre fatto quando si è trattato di affrontare la materia della finanza e delle politiche di bilancio cittadine, esporrà il suo articolato e dettagliato punto di vista.