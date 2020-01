CASERTA. Domani conferenza stampa del Comitato Macrico Verde con la senatrice Vilma Moronese

CASERTA – (pm) Il Comitato Macrico Verde informa che domani 3 gennaio, alle ore 11,00, terrà una conferenza stampa presso la canonica di piazza Alfonso Ruggiero, residenza del vescovo emerito Raffaele Nogaro.

Nella circostanza – si fa sapere nel comunicato diramato dal sodalizio – sarà “…illustrata la Petizione per la F2, una nuova campagna di raccolta firme, quale strumento di pressione verso le Istituzioni ed informazione ai cittadini.

Una chiamata a raccolta dei cittadini a difesa del verde pubblico, in un momento storico nel quale l’amministrazione comunale va in direzione opposta ai bisogni della città. Atti amministrativi che prevedono nell’area ex Macrico una strada e, quest’anno, una scuola! Asfalto e cemento, invece che il Parco! .

Stessa sorte nel noto caso di Piazzetta Padre Pio, realtà già consolidata, spazio e verde pubblico, inspiegabilmente attaccato da un progetto che prevede cemento e taglio di alberi, con grosso spreco di fondi pubblici.”

All’incontro è stata invitata la senatrice Vilma Mornese del Movimento 5Stelle, presidente della Commissione Ambiente del Senato.

La data scelta dal Comitato Macrico Verde, la prima utile all’inizio del nuovo anno dopo le tradizionali festività, ci pare sintomatica di una accelerazione delle proprie iniziative per una vicenda che langue da oltre un ventennio e che ha visto tentativi più o meno camuffati di cementificare l’area boscata nel cuore della città.

L’occasione è favorevole ai casertani che intendono migliorare davvero la vivibilità della propria città per passare dalle parole – spesso lamentele solo declamate – ai fatti. E’ richiesto loro un impegno minimo, per quanto essenziale, che è quello di firmare semplicemente la petizione annunciata. O – meglio ancora – di agire direttamente nell’ambito del Comitato Verde stesso. Potrebbe essere l’ultima chance per avere finalmente un parco pubblico nel vero senso della parola, prima che la speculazione urbanistica lo sommerga.

E vedremo che cosa avrà da dire l’esponente pentastellata, dopo che, nell’area del Macrico, i suoi compagni di partito casertani Del Monaco e Santillo avrebbero voluto realizzare un fantomatico campus universitario.