CASERTA Ecco come cambiano ELEMENTARI e MEDIE del capoluogo. Approvato il nuovo Piano scolastico comunale

In calce all’articolo, la delibera di giunta n. 195 che rivoluziona i 7 istituti comprensivi di competenza del Comune di Caserta. Nel dettaglio tutte le novità.

CASERTA Con delibera di giunta n.195 del 28 ottobre, il Comune ha dato il via libera al nuovo Piano di dimensionamento della rete scolastica per il 2023/2024. Gli istituti comprensivi (CLIKKA QUI per leggere il nostro articolo del 30 ottobre sui criteri di riparto dei fondi destinati ai diversi istituti di Terra di lavoro per il contrasto alla dispersione scolastica), in parte, rivoluzionati da questo nuovo programma, sono l’Istituto Comprensivo ”Alfonso Ruggiero”, Dirigente Scolastica Della Valle Vincenza, con 808 alunni; l’Istituto Comprensivo ”Dante Alighieri”, Dirigente Scolastica Tania Sassi, con 900 alunni; l’stituto Comprensivo “Vanvitelli“, Dirigente Scolastico Rosaria Prisco, con attualmente 541 alunni, che incorpora: dall’Istituto Comprensivo Don Milani, i Plessi di Casolla, comprendente la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; scuola Primaria Tuoro e scuola Infanzia S. Barbara, per un totale di alunni n. 227. In cambio cede all’Istituto Collecini i plessi di Infanzia e primaria in Casola, oltre alla secondaria di primo grado in Casola-Pozzovetere, per un totale di n. 59 alunni, raggiungendo un totale di n. 709 alunni; l’Istituto Comprensivo “Collecini”, Dirigente Scolastico Antonio Varriale, incorpora dall’Istituto Comprensivo Vanvitelli i plessi di Infanzia e primaria in Casola, oltre alla secondaria di primo grado in Casola-Pozzovetere, per un totale di n. 59 alunni, raggiungendo un totale di n. 1201 alunni.

Ancora, l‘Istituto Comprensivo “Don Milani “, Dirigente Scolastico Francesco Mezzacapo, cede i plessi di Casolla, comprendente la scuola dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado; scuola Primaria Tuoro e scuola Infanzia S. Barbara per un totale di 227 alunni, riducendo gli alunni ad un totale di n. 749. Avendo a disposizione alcune aule, che hanno ospitato, per l’intero anno scolastico 2021/2022, gli alunni del plesso di Via Cilea, l’Istituto potrebbe continuare ad utilizzare le stesse aule, per nuove sezioni di scuola secondaria di primo grado, all’interno dello stesso Istituto, mettendo così in atto i suggerimenti delle Linee Guida del Dimensionamento della Rete Scolastica e Programmazione

Dell’Offerta Formativa A.S. 2023-2024:” Continuità Educativa Didattica”.

Istituto Comprensivo ” Pietro Giannone – E. De Amicis”, Dirigente Scolastico Maria Bianco cede la parte occupata dell’edificio “L.Da Vinci” con n. 228 alunni e prende il plesso Infanzia “ Rione Tescione e il Plesso Primaria Aldifreda (p.zza Cavour) con n. 42 alunni. Per un totale di n. 923 alunni.

Istituto Comprensivo “L.Da Vinci – Lorenzini”, Dirigente Scolastica Fabiola Del Deo, con n. 647 alunni. Occupa l’intero Edificio “Leonardo Da Vinci“, con entrata sia da Via Ruggiero, che da via G.M.Bosco, compresi i n. 228 alunni del Plesso di E. De Amicis. Cede all’ Istituto “P. Giannone- De Amicis” i plessi Infanzia ” Rione Tescione e il Plesso Primaria Aldifreda”, con circa n.42 alunni. Per un totale circa n.833 alunni.