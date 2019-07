CASERTA. Entra in un negozio e lascia la borsa in auto. Derubato noto avvocato

CASERTA/MARCIANISE (Tina Palomba) – Noto avvocato, nonché politico, di Marcianise, D. A. 50anni , è stato derubato della borsa all’interno dell’auto. E’ accaduto ieri in via Roma a Caserta. A dare l’allarme è stata la vittima del borseggio che ha dovuto fare immediata denuncia alla polizia. Nel borsello c’erano documenti, patente, carta di credito, bancomat e 650 euro. Il malvivente ha approfittato di un momento di distrazione del professionista fermo fuori ad un negozio quando è entrato in azione in modo fulmineo, forzando la portiera della Land Rover e prendendo la borsa con la refurtiva. Inutile le ricerche delle forze dell’ordine: l’uomo si è dileguato.