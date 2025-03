CASERTA. Fa la spesa al supermercato, minaccia il cassiere ed esce senza pagare il conto: 53enne ARRESTATO

Il personale della Sezione radiomobile della Compagnia di Caserta, nel vedere i filmati, ha subito riconosciuto l’uomo non nuovo a tali comportamenti

CASERTA – E’ entrato in un supermercato in via Verdi e, come un normale cliente, ha prelevato dagli scaffali alcuni generi alimentari (ketchup, maionese, coca cola, 1 kg di pesce e spezie).

Completata la spesa si è quindi recato alle casse oltrepassandole senza pagare.

Invitato da un dipendente del supermercato a pagare il conto lo ha prima intimorito battendo con forza un pugno sul banco cassa e poi, simulando con il gesto di tagliargli la gola, lo ha minacciato affinchè non chiamasse le forze dell’ordine.

Il cassiere, non appena questi si è allontanato, ha chiesto l’intervento dei carabinieri ai quali, una volta giunti sul luogo, ha raccontato l’episodio fornendo una descrizione dettagliata dell’individuo, facendo loro visionare le telecamere del circuito interno.

Il personale della Sezione radiomobile della Compagnia di Caserta, nel vedere i filmati, ha subito riconosciuto l’uomo in un 53enne extracomunitario, senza fissa dimora, non nuovo a tali comportamenti.

Si sono quindi messi alla sua ricerca recandosi nei luoghi da questi abitualmente frequentati fino ad individuarlo e bloccarlo nei pressi della Stazione ferroviaria mentre era in sella a una bici. All’interno del suo zaino i militari dell’arma hanno rinvenuto gli alimenti rubati che sono quindi stati restituiti all’aventi diritto.

L’uomo, in stato di ubriachezza, ha inizialmente opposto resistenza all’arresto ma poi spontaneamente è salito sull’autoradio. Condotto in caserma è stato quindi arrestato per rapina impropria e tradotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.