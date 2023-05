CASERTA. Finisce in carcere per il mantenimento alla ex moglie. 62enne ora ai domiciliari 17 Maggio 2023 - 11:15

CASERTA – Per cinque mesi di reclusione da scontare, A.A.O., 62enne di Caserta, era stato recluso due mesi fa presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere. Per anni l’uomo non avrebbe pagato il mantenimento all’ex moglie e per questo motivi i giudici, con sentenza definitiva, l’avevo condannato. Nelle scorse ore, il magistrato di sorveglianza ha liberato l’uomo che dovrà scontare il periodo rimanetne, circa 3 mesi, agli arresti domiciliari, presso la casa della sorella a Caserta.