CASERTA Franco De Michele vuol rientrare in giunta ed il Partito democratico si ritrova un’altra gatta da pelare

Gennaro Oliviero sostiene il ritorno di Gerardina Martino ed un altro assessore esterno non permetterebbe ad Enzo Battarra di entrare in consiglio comunale. Intanto aumentano le richieste dei “moderati” di Insieme per Caserta…

CASERTA (rita sparago) Non ci sta a restar fuori dai giochi e pretende di rientrare in giunta quale assessore esterno. Franco De Michele vuole un posto nell’esecutivo comunale del Marino bis ed il Partito democratico casertano, che certo di gatte da pelare ne ha già tante, trova un altro argomento su cui dividersi.

Eh sì, perché con due assessori esterni (ricordiamo che il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero ha già proposto il ritorno di Gerardina Martino all’assessorato alle Finanze) nel Pd non scatterebbero surroghe ed Enzo Battarra, che proprio in questi ultimi giorni ha saputo di essere stato superato nei voti dal collega di lista Andrea Boccagna, resterebbe fuori dal consiglio comunale. Una questione che i dem dovranno risolvere e sulla quale sarà chiamato ad esprimersi anche Carlo Marino. Intanto sul fronte dei cosiddetti moderati, non si placa la fame di deleghe dei supervotati della lista “Insieme per Caserta”. Ora che Emiliano Casale ha saputo di essere il primo eletto tra tutte le liste in campo in questa tornata elettorale, spinge ancor di più affinché il sindaco gli conferisca non solo le deleghe di assessore che già deteneva, ma soprattutto l’incarico di vicesindaco. Al contempo il secondo eletto Massimiliano Marzo non nasconde certo la sua pretesa: delega ai Lavori pubblici a cui aggiungere, anche, quella al Patrimonio. E se Marino non si affretta a nominare l’esecutivo, la lista potrebbe aumentare (sembra, infatti, che Marzo stia già pensando a chi far fare il capogruppo). Insomma, vero è che il listone ha superato il 12% delle preferenze, ma qualcosina il sindaco dovrà pur dare agli altri… Per Marino si apre un altro fine settimana di incontri e scontri.