CASERTA. Gare truccate per il verde pubblico: a Biondi pulizia del giardino gratis e bonifica dell’ufficio in cambio di suoi interventi per manipolare le procedure

E’ quanto sostiene la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere

CASERTA – Interventi gratis al giardino della casa a mare: sarebbe questa, la moneta di scambio, tra Francesco Biondi, responsabile del settore dei Lavori Pubblici del comune di Caserta e l’imprenditore Domenico Natale

Secondo l’accusa Biondi si sarebbe speso nel giugno del 2020 in favore di una ditta “un seme per la vita”, di Domenico Natale, al fine di ottenere il servizio di manutenzione del verde pubblico per il valore complessivo di 269 mila euro.

Tale cifra avrebbe, però, innescato la necessità di attivare una procedura di evidenza pubblica e per bypassare questo obbligo l’ufficio avrebbe frazionato l’affidamento in quattro diversi autonomi Lotti del valore di 67.340 l’uno turbando, così, la gara.

Ricompensa per Biondi non mazzette ma la cura del giardino della sua villetta al mare ad Itri. Ad agire insieme al responsabile dei lavori pubblici del capoluogo, al fine di truccare la procedura, secondo la Procura, avrebbero agito anche Michele Amato responsabile del settore dei lavori pubblici, Francesco Cerreto e Giuseppe Fazzone in veste di intermediari per la scelta delle ditte.

Inoltra a Biondi viene contestata anche l’accusa di corruzione riguardo un servizio di bonifica che Giulio Fappiano gli avrebbe reso gratuitamente. Una ricerca di cimici al suo ufficio personale situato al quinto piano di palazzo Castropignano. In cambio di questo favore Fappiano avrebbe ottenuto l’appalto, affidato alla sua ditta la Cosultratech riguardante il servizio di “valutazioni del rischio di campi elettromagnetici da effettuarsi all’interno degli uffici comunali dislocato presso l’istituto di Sant’Agostino in Corso Mazzini ” ma nel quale non era incluso l’ufficio di Biondi in via Vanvitelli.