CASERTA. Giovanissima studentessa del Manzoni vince il concorso nazionale della Fondazione per l’osteoporosi

Stamattina la premiazione dell’alunna che frequenta la classe 1Bs del Liceo scientifico biomedico.

CASERTA. È una giovanissima studentessa del Liceo scientifico biomedico “Manzoni” la vincitrice della seconda edizione del Concorso nazionale a premi “Cav. Lav. Claudia Matta” per le scuole secondarie di II grado “Effetti della carenza nutrizionale sulle ossa negli adolescenti. Osteoporosi, non solo un problema per vecchi”.

Questa mattina la premiazione in diretta streaming, presso l’Aula dell’Accademia di Medicina di Torino. Il concorso è promosso dalla Fondazione per l’Osteoporosi, in collaborazione con l’Associazione Prevenzione Anoressia Torino (Pr.A.To.), con il patrocinio dell’Accademia di Medicina di Torino e della Fondazione Medicina a Misura di Donna e il sostegno degli Uffici Scolastici Regionali.

Molto apprezzata dalla giuria la relazione che la studentessa Silvia Di Riso della classe 1Bs ha elaborato in merito al tema dell’osteoporosi, distinguendosi per originalità ed incisività.

“Un importante riconoscimento per il Liceo Manzoni e per il territorio tutto – ha sottolineato il dirigente scolastico – .La vittoria di una giovanissima su un tema così complesso è evidente prova del valore educativo che il Liceo Manzoni conferisce alle diverse attività, che – sebbene extracurricolari – contribuiscono ad arricchire il curricolo dello studente, nonché il suo profilo formativo e a promuovere le eccellenze, rendendo i giovani manzoniani meritevoli protagonisti del loro momento di crescita”.

Un ringraziamento al prof Luciano De Luca, docente di Scienze Motorie e Sportive, che ha accompagnato la studentessa nel suo percorso, contribuendo fortemente al raggiungimento di questo importante traguardo. Il testo della relazione premiata sarà consultabile sul sito www.prevenzioneanoressia.org