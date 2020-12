CASERTA – Si è spezzato e si è abbattuto in strada un ramo di uno dei grossi alberi che si trovano in zona ex-Saint Gobain a Caserta.

Fortunatamente in quel momento non c’era nessuno in strada e dunque, per fortuna, non si registrano danni a cose o persone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta che hanno provveduto a chiudere il tratto di strada che conduce in viale Lincoln e a mettere in sicurezza la zona.